Un elicottero della Guardia Costiera ha sorvolato una nave da crociera, calando un militare con una barella. Il soccorritore si è agganciato e ha raggiunto il paziente, poi è risalito con lui, sempre con il cavo di sicurezza. L’intervento si è svolto in mare aperto, senza incidenti. La missione è durata pochi minuti. La premier ha ringraziato la Guardia Costiera per il loro lavoro.

Sembra la scena di un film americano, invece è un vero intervento compiuto dalla Guardia Costiera italiana: un elicottero sorvola una nave da crociera, un militare si cala agganciato portando con sé una barella e poi risale con un paziente, sempre ancorato solo al cavo. Le immagini sono state divulgate dallo stesso Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e riguardano una missione di soccorso della 4ª Sezione Volo Elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu che ha evacuato un passeggero della nave da crociera che era stato colpito da un ictus. La missione di soccorso della Guardia Costiera. Il passeggero aveva bisogno di cure immediate e, subito dopo l’allarme, si è alzato l’elicottero per la missione, che è stata portata a termine con successo a 145 miglia nautiche al largo della Sardegna meridionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La spettacolare missione di soccorso sanitario della Guardia Costiera. Meloni: «Grazie per il vostro lavoro» (video)

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