In Darsena si visita la nave della Guardia Costiera | un viaggio a bordo dell' imbarcazione di soccorso e ricerca in mare
Nella zona della Darsena si può visitare la nave della Guardia Costiera, chiamata “Aurelio Visalli” (CP 422). L’unità navale viene impiegata nelle operazioni di soccorso e ricerca in mare. La Guardia Costiera ha comunicato che sono aperte le visite guidate a bordo dell’imbarcazione. Le visite consentono di conoscere da vicino le caratteristiche e le attrezzature dell’imbarcazione dedicata a interventi di salvataggio in mare aperto.
La Guardia Costiera annuncia l’apertura delle visite guidate a bordo della nave “Aurelio Visalli” (CP 422), un’unità navale dedicata alle operazioni di soccorso e ricerca in mare. La nave si trova attualmente in Darsena di città a Ravenna e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
A tour of 'Americas Tall Ship,' the U.S. Coast Guard Cutter Eagle, in New London
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