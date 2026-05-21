In Darsena si visita la nave della Guardia Costiera | un viaggio a bordo dell' imbarcazione di soccorso e ricerca in mare

Nella zona della Darsena si può visitare la nave della Guardia Costiera, chiamata “Aurelio Visalli” (CP 422). L’unità navale viene impiegata nelle operazioni di soccorso e ricerca in mare. La Guardia Costiera ha comunicato che sono aperte le visite guidate a bordo dell’imbarcazione. Le visite consentono di conoscere da vicino le caratteristiche e le attrezzature dell’imbarcazione dedicata a interventi di salvataggio in mare aperto.

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