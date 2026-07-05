Tre persone sono state recuperate dai soccorritori mentre erano in difficoltà sui SUP, spinte dal vento forte. Le raffiche improvvise hanno causato il loro allontanamento dalla riva, rendendo necessario l’intervento della Guardia Costiera. I bagnanti sono stati portati in salvo senza ferite. Il fatto si è verificato nel pomeriggio, nel tratto di mare interessato. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Tarantini Time Quotidiano Le improvvise raffiche di vento hanno trasformato un pomeriggio di mare in un intervento di soccorso nelle acque del litorale tarantino. Tre persone, che si trovavano a bordo di due stand up paddle (SUP), sono state recuperate dalla Guardia Costiera dopo essere state trascinate al largo tra Torretta Mare e Campomarino. L’allarme è arrivato nel tardo pomeriggio alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Taranto. A causare la situazione di pericolo è stato il repentino rinforzo del vento di tramontana, con intensità superiore ai 20 nodi, che ha reso impossibile ai tre bagnanti riguadagnare autonomamente la spiaggia. Ricevuta la segnalazione, sono stati inviati sul posto una motovedetta e un gommone della Guardia Costiera, supportati anche da altri mezzi intervenuti nelle operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Tre bagnanti in balia del vento sui SUP: provvidenziale il soccorso della Guardia Costiera

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