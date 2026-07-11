La Spagna ha battuto il Belgio 2-1 in una partita valida per i quarti di finale dei Mondiali. La squadra iberica si è qualificata per le semifinali e affronterà la Francia. La gara si è conclusa con due gol della Spagna e uno del Belgio. L'incontro si è svolto negli Stati Uniti.

La Spagna supera il Belgio e conquista la semifinale. INGLEWOOD (STATI UNITI) – Un match emozionante ha portato la Spagna a superare il Belgio con un punteggio di 2-1, regalando agli iberici il passaggio alle semifinali dei Mondiali, dove affronteranno la temibile Francia di Mbappé. La partita si è decisa all’ultimo minuto grazie a un gol di Mikel Merino, già protagonista nella sfida contro il Portogallo. La serata è iniziata con una grande attesa. Prima del fischio d’inizio, il centrocampista belga Tielemans ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio, costringendo il ct Roberto Martinez ad inserire Vanaken al suo posto. Dall’altra parte, il selezionatore spagnolo De la Fuente ha scelto di non schierare Pedri, puntando su Fabian Ruiz. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La Spagna supera il Belgio 2-1 e sfida la Francia in semifinale.

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Portugal vs France vs Spain | INSANE Penalty Shootout!

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