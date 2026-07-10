La Spagna batte 2-1 il Belgio è in semifinale contro la Francia

Da ilgiornaleditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna ha vinto 2-1 contro il Belgio in un match dei Mondiali e si è qualificata per le semifinali, dove affronterà la Francia. Il risultato è stato deciso da un gol nel finale di Merino. La partita si è svolta a Inglewood, negli Stati Uniti. La squadra spagnola ha concluso la gara con due reti, mentre il Belgio ha segnato una rete nel secondo tempo.

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Le furie rosse vincono di nuovo grazie a un gol nel finale di Merino. INGLEWOOD (STATI UNITI) - La Spagna batte il Belgio per 2-1 e vola in semifinale ai Mondiali, dove sfiderà la Francia di Mbappé. È una rete nel finale - un'altra - di Merino, già decisivo contro il Portogallo, a regalare agli iberici il passaggio del turno, dopo il vantaggio firmato da Fabian Ruiz e il momentaneo 1-1 siglato da De Ketelaere. Nel riscaldamento Tielemans si ferma per un problema fisico e Garcia mette dentro Vanaken al suo posto. De la Fuente, invece, rinuncia per scelta tecnica a Pedri, preferendogli Fabian Ruiz. I campioni d'Europa in carica partono meglio ma senza riuscire a impensierire Courtois (costretto a uscire poi nella ripresa). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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