La Spagna si scalda solo con Merino Messi una notte per la leggenda
La Spagna ha battuto il Belgio 2-1 con due gol di Merino. La formazione ha schierato Unai Simon in porta, con Porro e Cucurella sulla fascia, Cubarsi e Laporte in difesa. A centrocampo, Rodri e Fabian Ruiz hanno giocato da titolari, con Pedri subentrato nella ripresa. Yamal e Olmo sono stati impiegati nel reparto offensivo. La partita si è conclusa con una vittoria che ha visto la squadra mantenere il controllo durante l’intero incontro.
SPAGNA 2 BELGIO 1 SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon 6; Porro 6.5, Cubarsi 5.5, Laporte 6.5, Cucurella 6.5; Rodri 6, Fabian Ruiz 7 (9’ st Pedri 6); Yamal 6, Olmo 6.5 (41’ st Merino 7.5), Baena 5.5 (9’ st Torres 6); Oyarzabal 5.5 (34’ st Williams sv). Allenatore: De la Fuente 7. BELGIO (4-2-3-1): Courtois 7 (26’ st Lammens 5); Castagne 7, Ngoy 6, Mechele 6, De Cuyper 5.5 (15’ st Seys 6); Raskin 6, Vanaken 6 (15’ st Lukaku 6); Doku 6, De Bruyne 5.5 (41’ st Saelemaekers sv), Trossard 6 (15’ st Witsel 6); De Ketelaere 7. Allenatore: Rudi Garcia 6. Arbitro: Oliver (Inghilterra) 6. Reti: 30’ pt Fabian Ruiz, 41’ pt De Ketelaere; 43’ st Merino. Note: Ammoniti: Cubarsi, De Bruyne, Laporte, Witsel. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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