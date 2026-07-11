la spagna si scalda solo con merino messi una notte per la leggenda

Notizia in breve

La Spagna ha battuto il Belgio 2-1 con due gol di Merino. La formazione ha schierato Unai Simon in porta, con Porro e Cucurella sulla fascia, Cubarsi e Laporte in difesa. A centrocampo, Rodri e Fabian Ruiz hanno giocato da titolari, con Pedri subentrato nella ripresa. Yamal e Olmo sono stati impiegati nel reparto offensivo. La partita si è conclusa con una vittoria che ha visto la squadra mantenere il controllo durante l’intero incontro.