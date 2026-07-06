La Spagna si è qualificata per i quarti di finale del Mondiale 2026 dopo aver battuto il Portogallo 1-0. La rete decisiva è arrivata al 91º minuto, siglata da Merino, entrato come sostituto. La partita si è conclusa con il Portogallo che ha tentato di reagire negli ultimi minuti, senza riuscire a trovare il pareggio. La vittoria permette alla squadra spagnola di avanzare nel torneo.

AGI - È della Spagna il pass per i quarti di finale del Mondiale 2026. Battuto 0-1 il Portogallo grazie alla rete del subentrato Merino. Decisivo il centrocampista dell'Arsenal nel determinare il passaggio del turno per i suoi e la fine della Coppa del Mondo per i lusitani, in quella che è l'ultima partita iridata della carriera di Cristiano Ronaldo, in lacrime a fine gara. Le occasioni del primo tempo e la traversa portoghese. Parte forte la Spagna, con Oyarzabal che si muove sul filo del fuorigioco e si ritrova solo davanti a Diogo Costa dopo il suggerimento di prima di Olmo, senza però essere preciso nella conclusione che termina larga.... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Spagna va ai quarti, eliminato il Portogallo con una rete di Merino al 91mo

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Merino porta la Spagna ai quarti, eliminato il Portogallo di CR7Nel recupero, un colpo di testa di Mikel Merino ha deciso il match tra Spagna e Portogallo, concluso 1-0.

Merino allo scadere, la Spagna batte il Portogallo 1-0. Eliminato RonaldoLa Spagna ha vinto 1-0 contro il Portogallo nell'ottavo di finale, grazie a un gol di Mikel Merino segnato all'ultimo minuto.

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In una gara molto equilibrata decide nei minuti di recupero un gol di #Merino imbeccato splendidamente da Ferran Torres. Ai quarti va la #Spagna tra le candidate al titolo. #Portogallo eliminato ma protagonista di un ottimo match per attenzione difensiva e din x.com

Portogallo-Spagna 0-1, le pagelle: Merino manda ai quarti la Roja, Ronaldo eliminatoRisultato finale: Portogallo-Spagna 0-1 PORTOGALLO Diogo Costa 7 - Compie interventi decisivi su Yamal e Baena, blocca la conclusione di Oyarzabal in avvio. tuttomercatoweb.com

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[OC] Il mio simulatore di coppa del mondo prevede che le probabilità di una nuova squadra che alza il trofeo siano scese al 22% dal 29% prima del torneo. reddit