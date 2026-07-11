La solitudine di Sami Zayn Perché resta l’eterno secondo anche per colpa sua

Stamford, 11 luglio 2026 – Alla fine, è tornato. E non poteva farlo che a Chicago. Per i suoi fedeli, “Da Pope” non è Leone XIV, ma Phil Brooks. A CM Punk piace scomparire nelle nebbie della sua stessa leggenda; alla WWE piace nasconderlo nei momenti di stanca per poi calarlo dall’alto, d’improvviso. O per meglio dire, come il Messia della disciplina; ruolo in cui lui, in fondo, si specchia da sempre. Di lui si erano perse le tracce proprio dal post-WrestleMania in poi, dopo aver ceduto il passo e il titolo a Roman Reigns. Ora, il cerchio si chiude: Punk è riapparso nell’ultima puntata di Raw, ha abbattuto Sami Zayn e si è preso l’ Undisputed WWE Championship davanti al suo pubblico, diventando campione mondiale per l’ottava volta in carriera. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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