Durante l’ultima puntata di SmackDown a Lexington, Gunther ha battuto Cody Rhodes in un incontro diretto. Sami Zayn era presente nel pubblico e non è intervenuto. La rivalità tra i tre personaggi si è intensificata in vista del prossimo evento Clash in Italy. Non sono stati annunciati sviluppi successivi o interventi da parte di altri lottatori. La puntata si è conclusa con questa vittoria di Gunther e senza ulteriori azioni tra i protagonisti.

A poche settimane da Clash in Italy, la tensione tra Cody Rhodes, Sami Zayn e GUNTHER è esplosa definitivamente nell’ultima puntata di SmackDown, andata in scena a Lexington. Quella che sembrava una semplice questione legata al contratto del match titolato si è trasformata in una notte carica di frustrazione, rivalità personali e decisioni destinate a far discutere il WWE Universe. Nel backstage, Nick Aldis ha informato Cody Rhodes che GUNTHER non era ancora arrivato nell’arena e che, di conseguenza, il contratto per il match non era stato ancora firmato. Cody, deciso a chiudere subito la questione, ha chiesto direttamente ad Aldis di consegnargli il contratto per ottenere la firma del “Ring General”, ma il General Manager lo ha fermato assicurandogli che avrebbe gestito personalmente la situazione e che il match era ormai ufficiale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Gunther distrugge Cody Rhodes, mentre Sami Zayn resta a guardare

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