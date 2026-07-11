WWE | Perché Sami Zayn non era a SmackDown? Nick Aldis fornisce la risposta

Durante l’ultima puntata di SmackDown al Paycom Center di Oklahoma City, Sami Zayn non è apparso in scena. La sua assenza segue la sconfitta contro CM Punk a RAW, avvenuta quattro giorni prima, che gli ha fatto perdere l’Undisputed WWE Championship. Nick Aldis ha fornito una spiegazione riguardo alla sua mancata presenza, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

L’ultima puntata di SmackDown, andata in scena al Paycom Center di Oklahoma City, si è svolta appena quattro giorni dopo la sconfitta di Sami Zayn contro CM Punk a RAW, che gli è costata l’ Undisputed WWE Championship. Sebbene Zayn non sia mai apparso sullo schermo, la WWE ha comunque spiegato il motivo della sua assenza nel corso di un segmento nel backstage con il General Manager di SmackDown, Nick Aldis. Sami Zayn si prende una pausa per la salute mentale. Verso la fine della prima ora dello show, le telecamere hanno inquadrato Aldis mentre parlava al telefono con Zayn. Il pubblico ha potuto ascoltare soltanto le parole del General Manager, ma è bastato per capire che l’ex campione aveva deciso di prendersi una settimana di pausa per concentrarsi sulla propria salute mentale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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