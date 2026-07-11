La squadra di basket di Avellino ha annunciato l’ingaggio di Jacopo Vedovato, un centro di 206 centimetri nato nel 1995. L’atleta si aggiunge al roster per la prossima stagione di Serie B Nazionale 2026-2027, rafforzando il reparto lunghi. La società sta completando la formazione della squadra con nuovi giocatori in vista del campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue la costruzione del roster della Scandone Avellino in vista del campionato di Serie B Nazionale 20262027. Il club biancoverde ha ufficializzato l’ingaggio di Jacopo Vedovato, centro classe 1995, alto 206 centimetri, che andrà a rinforzare il reparto lunghi a disposizione dello staff tecnico. Si tratta di un innesto di spessore per la società irpina, che aggiunge al proprio organico un giocatore esperto e reduce da una stagione da protagonista con la Tecnica Gema Montecatini. Con il club toscano, Vedovato ha conquistato la promozione in Serie A2 al termine di un campionato vissuto sempre ai vertici. In regular season ha chiuso con 9,1 punti, 6 rimbalzi e 1,1 assist di media, numeri che confermano il suo peso sotto canestro e la continuità offerta nell’arco della stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Scandone mette muscoli e qualità: ufficiale Vedovato

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