L’Inter sta accelerando per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, concentrandosi sui nomi di Jones e Koné. Le trattative sono in fase avanzata e si stanno valutando anche aspetti economici legati ai trasferimenti. Entrambi i giocatori sono stati già promossi con successo dall’ex tecnico della Primavera. La società mira a rafforzare la mediana con profili di qualità e muscoli, ma i dettagli finanziari restano da definire.

L’ Inter stringe i tempi per rinforzare la linea mediana in vista della prossima stagione, rimettendo nel mirino due vecchie conoscenze già promosse a pieni voti dall’ex tecnico della Primavera Cristian Chivu. I profili individuati per dare fisicità e geometrie alla squadra portano direttamente a Curtis Jones del Liverpool e Manu Koné della Roma. Le prime perlustrazioni di mercato hanno però delineato una strada in salita per la dirigenza di viale della Liberazione, bloccata da pretese economiche decisamente distanti dalla reale disponibilità delle casse nerazzurre. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la trattativa più fluida ma comunque complessa riguarda il centrocampista inglese dei Reds. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter cerca muscoli e qualità a centrocampo: i nodi economici dietro i nomi di Jones e Koné

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Per quanto riguarda Curtis Jones, la differenza tra l'offerta dell'Inter e il prezzo richiesto dal Liverpool è di 10 milioni. I Reds chiedono 30 milioni più una percentuale su un'eventuale futura rivendita del giocatore inglese, mentre i nerazzurri restano fermi a 20 mi reddit

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