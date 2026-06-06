Lo staff tecnico della Npsg Elettrosistemi si rafforza con l’arrivo di Salvatore Vecchio, meglio conosciuto come ’Tore’, che ricoprirà il ruolo di preparatore atletico. Prenderà il posto di Luigi Massone, che rimarrà comunque come supervisore di tutte le attività fisiche e a cui vanno i ringraziamenti della società per l’ottimo lavoro svolto e la grande disponibilità dimostrata. Vecchio, classe 1999, è nato a Taranto, ha conseguito la laurea Magistrale in Scienze Motorie, Riabilitative ed Adattate all’Università San Raffaele con tesi sull’aspetto mentale nell’approccio allo sport di livello, in particolare nel rugby, nelle varie fasi evolutive degli atleti. È uno sportivo a 360°, ma la sua... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley C maschile. Npsg mette muscoli nello staff. Dal rugby arriva ’Tore’ Vecchio

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