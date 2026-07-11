Il monitoraggio Lea 2024 evidenzia differenze tra le regioni italiane, con il Veneto in testa e la Sicilia e la Calabria in fondo alla classifica. Il Veneto si conferma la regione con la migliore sanità, mentre Emilia-Romagna si posiziona seconda, superando la Toscana, che si colloca al terzo posto. I dati mostrano una disparità tra le aree del Nord e del Sud, con le regioni meridionali che registrano punteggi più bassi.

È il Veneto la regione con la migliore sanità d’Italia, seguita dall’ Emilia-Romagna, che conquistare la seconda posizione scavalcando la Toscana scivolata al terzo posto. In quarta e quinta posizione si trovano rispettivamente il Piemonte e la Provincia autonoma di Trento, seguite dalla Lombardia sesta in classifica. È quanto emerge dal monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) relativi al 2024, realizzato dal ministero della Salute. Il sistema analizza le Regioni sulla base di indicatori collocati in tre aree: assistenza ospedaliera, distrettuale e prevenzione. Tutte le Regioni, con l’eccezione di Calabria, Sicilia e, a sorpresa, Provincia autonoma di Bolzano, registrano un punteggio superiore a 60, la soglia di sufficienza, in tutte le macro-aree. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La sanità ancora a due velocità: i dati del monitoraggio Lea 2024. Veneto in testa alla classifica, Sicilia e Calabria in coda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jira Automation for DevOps | Bridging Code and Compliance in Modern IT

Notizie e thread social correlati

Lea in sanità: Veneto, Emilia-Romagna e Toscana sul podio, ‘rimandate’ Calabria, Sicilia e BolzanoNel rapporto sul Monitoraggio Lea, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana risultano tra le regioni con i migliori indicatori, mentre Calabria, Sicilia e...

Pagelle Lea sulla Sanità: la Calabria migliora ma è l'unica bocciata sul territorio. Sicilia sotto la sufficienza in prevenzioneLa Calabria si distingue come l’unica regione bocciata sulla sanità, mentre altre aree migliorano.

Temi più discussi: LEA 2024, migliora la sanità italiana ma il diritto alla salute resta diseguale: tre territori ancora sotto la soglia; Monitoraggio Lea, quasi tutte le Regioni oltre la sufficienza. Calabria ancora indietro; Sanità, migliora l'assistenza ma l'Italia resta divisa: Veneto, Emilia-Romagna e Toscana ai vertici; Rapporto Lea, Giani e Monni: La Toscana si conferma tra le regioni di testa in Italia.

DOV'È L'ASSESSORE ALLA SANITÀ? I dati del monitoraggio LEA del Ministero della Salute fotografano una sanità campana con troppe ombre. Con una assistenza ospedaliera in affanno ed una prevenzione tra le peggiori d'Italia il divario con le regioni del x.com

La sanità ancora a due velocità: i dati del monitoraggio Lea 2024. Veneto in testa alla classifica, Sicilia e Calabria in codaMilano, 11 lug. (Adnkronos) - Caro Peppino, sono riuscito ad abbracciarti, a godere ancora della tua luce, della tua vicinanza, del tuo tenero accattivante sorriso. Comincia così la dedica di Renato ... ilfattoquotidiano.it

Palaia attacca Occhiuto: I dati LEA raccontano una sanità ancora in grave sofferenzaLa consigliera comunale sostiene che gli indicatori sui Livelli Essenziali di Assistenza descrivono una situazione ancora critica e afferma che l'uscita dal commissariamento non determina cambiamenti ... catanzaroinforma.it

Iniziando a esplorare la rasatura tradizionale! reddit