La Calabria si distingue come l’unica regione bocciata sulla sanità, mentre altre aree migliorano. In particolare, Sicilia e Molise restano sotto la sufficienza, soprattutto in prevenzione. Le regioni del Nord, come Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, mantengono standard elevati di assistenza sanitaria. La differenza tra Nord e Sud è evidente, con alcune regioni meridionali che continuano a mostrare difficoltà nel garantire servizi sanitari adeguati ai cittadini.

L’assistenza sanitaria fa passi avanti in quasi tutte le Regioni, ma resta una forbice ampia tra Nord e Sud con Veneto, Emilia-Romagna e Toscana che si confermano in grado di fornire la migliore assistenza sanitaria ai cittadini e Calabria, Sicilia e Molise che sono maggiormente in difficoltà. Sono le tendenze relative all’anno 2024 identificate dal monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), realizzato dal ministero della Salute e anticipato dal Sole 24 ore, da cui emerge, inoltre, un balzo in avanti delle cure sul territorio e della prevenzione. Il sistema analizza le Regioni sulla base del rispetto di indicatori collocati in tre aree: assistenza ospedaliera, assistenza distrettuale e prevenzione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Pagelle Lea sulla Sanità: la Calabria migliora ma è l'unica bocciata sul territorio. Sicilia sotto la sufficienza in prevenzione

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