La sindaca di Genova ha deciso di eliminare i profili social del suo staff dopo il viaggio a New York, sponsorizzato. La decisione è arrivata in seguito alle polemiche sollevate dall'evento. La presenza a New York, infatti, ha generato discussioni tra gli utenti e i sostenitori, portando alla sospensione dei commenti e alla rimozione dei canali social dello staff. La misura è stata comunicata senza ulteriori commenti ufficiali.

Il viaggio «sponsorizzato» a New York della sindaca di Genova, Silvia Salis, ha avuto uno strascico poco simpatico per lo staff della predestinata possibile leader del campo largo. Ha qualche colpa questa testata, «rea» di aver pubblicato, martedì scorso, l’immagine dell’addetto stampa del primo cittadino, Pietro Zampedroni. Immagine peraltro postata dallo stesso collaboratore della Salis sui suoi social: piede scalzo, calice di bianco, sguardo basso e concentrato nel comodo scenario della prima classe del volo per New York.Evidentemente le foto pubblicate col marchio della compagnia aerea dovevano però essere prerogativa del primo... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Salis spegne i social all’entourage

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