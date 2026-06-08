Conferenza stampa per un anno di giunta Salis spegne le polemiche | 21 testate accreditate formula inedita e innovativa

Notizia in breve

La sindaca e l’amministrazione comunale hanno annunciato la conferenza stampa “Un anno di giunta” prevista per l’11 giugno. Hanno anche comunicato che sono state accreditate 21 testate giornalistiche e che l’evento utilizzerà una formula inedita e innovativa. La nota è arrivata in risposta alle recenti polemiche riguardo alle modalità della conferenza e al numero massimo di partecipanti.