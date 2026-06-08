Conferenza stampa per un anno di giunta Salis spegne le polemiche | 21 testate accreditate formula inedita e innovativa
La sindaca e l’amministrazione comunale hanno annunciato la conferenza stampa “Un anno di giunta” prevista per l’11 giugno. Hanno anche comunicato che sono state accreditate 21 testate giornalistiche e che l’evento utilizzerà una formula inedita e innovativa. La nota è arrivata in risposta alle recenti polemiche riguardo alle modalità della conferenza e al numero massimo di partecipanti.
In vista della conferenza stampa “Un anno di giunta”, prevista per il prossimo 11 giugno, la sindaca Salis e tutta l’amministrazione comunale hanno diffuso una nota in merito alle polemiche nate in questi giorni sulle modalità della conferenza, nel mirino delle critiche per il numero massimo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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