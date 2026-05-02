A Genova, la sindaca ha annunciato il pagamento di un risarcimento di 5.000 euro in seguito a una querela per insulti pubblicati sui social media. Si tratta del primo di diversi procedimenti legali avviati contro commenti offensivi rivolti a un centro antiviolenza. La decisione riguarda un caso specifico e riguarda esclusivamente il risarcimento stabilito in via giudiziaria.

Arrivato il primo risarcimento chiesto, e ottenuto tramite i suoi avvocati, per la sindaca di Genova Silvia Salis che ha cominciato a sporgere querele contro chi, privo di qualsiasi argomento sostanziale, attacca la sindaca con insulti e volgarità. E la scelta della prima cittadina è di destinare gli importi arrivati come risarcimento ai centri antiviolenza. «In questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti nei miei confronti sui social media. È l’ora di far capire un messaggio molto chiaro: chi diffonde odio sui social deve essere punito. L’odio va trasformato in bene» ha commentato la sindaca in un post sui suoi canali social.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Genova, la sindaca Salis: risarcimenti per insulti social ai centri antiviolenza

Primo risarcimento alla sindaca Salis per gli insulti sui social: “Andrà ai centri antiviolenza”

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La sindaca di Genova Silvia Salis ha ottenuto un primo risarcimento per le querele presentate contro gli insulti ricevuti sui social: 5mila euro che saranno devoluti in beneficenza. "È l'ora di far capire un messaggio molto chiaro: chi diffonde odio sui social deve x.com