La Sagra dello Strozzaprete di Savio si conclude domani. L’evento si svolge in via Tamigi 11 a Savio di Cervia, attirando visitatori interessati ai piatti tradizionali e alle specialità locali. La manifestazione, ormai consolidata nell’estate romagnola, offre un’occasione per assaggiare i tipici strozzapreti e altri prodotti gastronomici della zona. La conclusione è prevista per il giorno successivo, lasciando ancora qualche ora per partecipare.

C’è tempo fino a domani – in via Tamigi 11 a Savio di Cervia - per lasciarsi tentare dai profumi e dai sapori della Sagra dello Strozzaprete di Savio, appuntamento ormai immancabile dell’ estate romagnola. La manifestazione, cresciuta nel corso degli anni fino a diventare un punto di riferimento per residenti, turisti e buongustai, continua a registrare numeri importanti e a richiamare visitatori da tutta la regione, e non solo. Il successo della sagra nasce da una ricetta semplice ma efficace: piatti generosi, materie prime legate alla tradizione, sfogline al lavoro e una grande squadra di volontari e Pro Loco che ogni sera rende possibile l’accoglienza di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sagra dello strozzaprete di Savio. Un successo, domani si chiude

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Appiano Gentile Inter: la stagione si chiude domani a Bologna

Mia Savio: tra amore per Arnaldi e il successo del brand OIVASMia Savio ha trasformato il proprio cognome in un marchio di moda chiamato OIVAS.

Temi più discussi: A Savio di Cervia la sagra dello strozzaprete; La sagra dello strozzaprete di Savio. Un successo, domani si chiude; Savio: comincia l’attesa Sagra dello Strozzaprete che quest’anno celebra la maggiore età; Sagra dello strozzaprete a Savio di Cervia (Ravenna).

A Savio di Cervia (Ravenna) si celebrano gli strozzapretiUltimo fine settimana a Savio di Cervia, in provincia di Ravenna, per la diciottesima edizione della Sagra dello strozzaprete. Fino a domenica 12 luglio, gli spazi del Palasavio in via Tamigi 11 conti ... ilrestodelcarlino.it

A Savio di Cervia la sagra dello strozzapreteDal 4 al 12 luglio il Palasavio di Savio di Cervia ospita la 18ª edizione della Sagra dello Strozzaprete, organizzata dalla Pro Loco Savio. Ogni sera, dalle 19 alle 22.30, sarà attivo lo stand gastron ... ravennatoday.it