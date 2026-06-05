Mia Savio | tra amore per Arnaldi e il successo del brand OIVAS

Mia Savio ha trasformato il proprio cognome in un marchio di moda chiamato OIVAS. Recentemente ha rilasciato interviste in cui ha spiegato come la passione per il tennis, in particolare le partite di Arnaldi, influisca sul suo umore. Non sono stati forniti dettagli sul processo di creazione del brand o sui risultati ottenuti finora. La relazione tra la sua vita personale e il lavoro nel settore moda viene descritta come stretta, senza approfondimenti specifici.

Come ha trasformato il proprio cognome in un brand di moda?. Cosa lega l'andamento emotivo di Mia Savio ai match di Arnaldi?. Perché il trasferimento a Montecarlo è cruciale per la carriera del tennista?. Come gestisce la comunicazione digitale tra sport e lifestyle?.? In Breve Incontro a Perugia nel 2022 durante gli studi linguistici alla School for Foreigners. Laurea conseguita nel 2024 presso il Royal Melbourne Institute of Technology. Lancio brand OIVAS ispirato al tennis e alla disciplina del Pilates. Arnaldi passa dalla posizione 363 alla top 100 mondiale nel 2022. Dall’Australia a Montecarlo: il percorso di Mia Savio tra sport e lifestyle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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