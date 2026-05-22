Appiano Gentile Inter | la stagione si chiude domani a Bologna
Domani l'Inter scenderà in campo a Bologna per l'ultima partita della stagione. La formazione si sta preparando con attenzione, mentre alcuni giocatori sono ancora alle prese con infortuni e tempi di recupero. Sono inoltre presenti giocatori diffidati che rischiano sanzioni in caso di ulteriori ammonizioni. Le notizie più recenti arrivano dall’area di allenamento di Appiano Gentile, dove lo staff sta valutando le condizioni dei calciatori in vista dell'incontro.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. La stagione si chiude domani a Bologna. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
GIACOMO PORETTI AD APPIANO GENTILE | INTERVISTA ESCLUSIVA
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