Appiano Gentile Inter | la stagione si chiude domani a Bologna

Domani l'Inter scenderà in campo a Bologna per l'ultima partita della stagione. La formazione si sta preparando con attenzione, mentre alcuni giocatori sono ancora alle prese con infortuni e tempi di recupero. Sono inoltre presenti giocatori diffidati che rischiano sanzioni in caso di ulteriori ammonizioni. Le notizie più recenti arrivano dall’area di allenamento di Appiano Gentile, dove lo staff sta valutando le condizioni dei calciatori in vista dell'incontro.

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