Ha segnato una stagione della politica reggina | il cordoglio della politica per la morte di Sarra

Nella notte si è spento Alberto Sarra, figura nota nel panorama politico locale. La notizia ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio tra rappresentanti delle istituzioni e membri del mondo politico. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto in un settore che ha vissuto una delle sue stagioni più significative. La notizia è stata riportata da diverse fonti ufficiali e ha generato commenti di rispetto e ricordo.

La scomparsa di Alberto Sarra, avvenuta nella notte, ha suscitato reazioni e messaggi di cordoglio nel mondo politico e istituzionale. Figura legata alla politica cittadina reggina degli anni ’90 e protagonista di lunga esperienza nelle istituzioni locali, è stato ricordato con espressioni di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Morte Zichichi, da Schlein a Liris il cordoglio della politicaIl saluto dalla politica bipartisan al fisico, scienziato e divulgatore Antonio Zichichi. Addio a Umberto Bossi, il Senatùr che ha segnato un’epoca della politica italianaFondatore della Lega Nord, è stato tra i protagonisti della Seconda Repubblica e del dibattito su federalismo e autonomia La politica italiana perde... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Federica Brignone, quando torna: Se rientro, sarà probabilmente la mia ultima stagione · Sci alpino; Atalanta-Lazio, Palladino: Sarà la partita più importante della stagione; CDA Volley Talmassons FVG: Alessandra Mistretta confermata, sarà ancora lei a guidare la difesa in Serie A1; Ecco come sarà ‘Heated Rivalry 2’. Morte Alberto Sarra, Cannizzaro: ha segnato importante stagione di Reggio, oggi sincero dispiacereApprendiamo con sincero dispiacere la notizia della scomparsa di Alberto Sarra, noto avvocato reggino e politico di lungo corso. Alberto ha rappresentato per anni una presenza significativa nella vit ... strettoweb.com Telemia. . Reggio Calabria in lutto: addio ad Alberto Sarra, protagonista della politica cittadina - facebook.com facebook