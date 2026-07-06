Il modello Sánchez fa acqua da tutte le parti | nel cerchio magico del premier socialista ci sono 126 indagati
Nel cerchio più stretto del primo ministro socialista ci sono 126 persone indagate. Questi soggetti sono stati coinvolti in varie inchieste giudiziarie, secondo le fonti ufficiali. La notizia mette in discussione l’immagine di solidità e unità che il governo aveva cercato di trasmettere. Nessun dettaglio sui reati o sui collegamenti tra gli indagati è stato reso pubblico.
C’era una volta il modello Sánchez. Quello esibito dalla sinistra italiana come prova vivente che il progressismo europeo potesse ancora vincere, governare, dettare la linea. Oggi, però, quel laboratorio tanto amato dal campo largo somiglia meno a un esperimento politico riuscito e molto più a un enorme collezione di scandali di corruzione. Pedro Sánchez, premier socialista da otto anni, affronta infatti la fase più nera del suo mandato. Secondo un conteggio del quotidiano El Mundo, sarebbero 126 le persone indagate o coinvolte a vario titolo in procedimenti che ruotano attorno all’universo del Psoe: dagli ex bracci destri fino a sua moglie. Una cifra che, scrive il giornale, supera perfino quella dei deputati socialisti al Congresso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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