Il modello Sánchez fa acqua da tutte le parti | nel cerchio magico del premier socialista ci sono 126 indagati

Notizia in breve

Nel cerchio più stretto del primo ministro socialista ci sono 126 persone indagate. Questi soggetti sono stati coinvolti in varie inchieste giudiziarie, secondo le fonti ufficiali. La notizia mette in discussione l’immagine di solidità e unità che il governo aveva cercato di trasmettere. Nessun dettaglio sui reati o sui collegamenti tra gli indagati è stato reso pubblico.