La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente le repliche estive di Report. La decisione è stata comunicata senza indicare una data di ripresa. Ranucci, conduttore del programma, ha commentato la notizia con amarezza. La sospensione avviene in seguito a una richiesta di chiarimenti riguardanti alcune inchieste trasmesse in passato. La decisione riguarda tutte le repliche previste per questa estate.

La Rai ha annunciato che quest’estate non trasmetterà le repliche del programma d’inchiesta Report «in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda» riguardante il suo conduttore Sigfrido Ranucci e l’attentato avvenuto contro di lui il 16 ottobre del 2025, in cui una bomba era esplosa di fronte casa sua distruggendo due auto di sua proprietà. La Rai ha comunque confermato che la prossima stagione di Report andrà in onda a partire da novembre. Per l’attentato è indagato come mandante l’imprenditore Valter Lavitola, che tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio del Duemila ebbe estesi rapporti con politici e fu coinvolto in diverse vicende giudiziarie, tra cui un tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Rai sospende cautelativamente le repliche estive di Report, Ranucci risponde amareggiato

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