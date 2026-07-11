la rai mette in freezer le repliche di report

Notizia in breve

La Rai ha deciso di sospendere le repliche di «Report». Durante la presentazione dei palinsesti ad Ancona, l’amministratore delegato ha annunciato una prima serata dedicata a San Francesco con Roberto Benigni. La programmazione futura si concentrerà su questa produzione speciale, mentre le repliche dello show di inchieste sono state messe in pausa. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato i motivi di questa scelta.