La Rai mette in freezer le repliche di Report
La Rai ha deciso di sospendere le repliche di «Report». Durante la presentazione dei palinsesti ad Ancona, l’amministratore delegato ha annunciato una prima serata dedicata a San Francesco con Roberto Benigni. La programmazione futura si concentrerà su questa produzione speciale, mentre le repliche dello show di inchieste sono state messe in pausa. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato i motivi di questa scelta.
Alla presentazione dei palinsesti Rai, qualche giorno fa ad Ancona, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha annunciato una prima serata dedicata a San Francesco con Roberto Benigni. C’è chi sussurra che dopo gli sviluppi dell’inchiesta sull’attentato che aveva come bersaglio il vicedirettore ad personam dell’emittente di Stato (dunque stipendiato dal contribuente italiano) ispirandosi al suo film da Oscar, lui abbia proposto un secondo appuntamento: « Lavitola è bella» interprete principale Sigfrido Ranucci.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: La Rai ha sospeso le repliche estive di Report
Report, la Rai sospende le repliche estive “in via cautelativa”La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente le repliche estive di Report in via cautelativa.
Argomenti più discussi: Liberiamola! L’AI del Foglio immagina un’intervista di Schlein sulla Rai; Che ci faccio qui 2026 - La forma perfetta - 07/07/2026 - Video; Antigone al Teatro greco di Siracusa; Dove vedere Spagna-Austria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming.
Davvero pensate che io possa mettere veti alla Rai? Alla presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare di Barbara D’Urso e ha smentito in modo netto le indiscrezioni su un presunto blocco alla Rai dopo l’addio della condutt facebook
Pier Silvio Berlusconi sul presunto veto nei confronti di Barbara d’Urso: Ma quale veto? Quindi siccome non mi risulta lavori altrove vuol dire che io avrei messo un veto a Prime, Netflix, Discovery, La7? Davvero pensate che io possa mettere veti alla Rai? […] x.com
Teatro delle Vittorie in vendita. Fiorello: crimine contro lo spettacoloLa cessione dello spazio, tempio del varietà del servizio pubblico, prevista dal piano immobiliare scatena lo showman che in un video social ricorda il passaggio su quel palco di storici volti come ... primaonline.it