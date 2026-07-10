report la rai sospende le repliche estive in via cautelativa

La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente le repliche estive di Report in via cautelativa. La misura è stata comunicata oggi, dopo gli ultimi sviluppi relativi al caso che coinvolge il conduttore del programma. La sospensione riguarda le repliche previste per la stagione estiva. La decisione è stata presa senza ulteriori dettagli sui motivi specifici o sui procedimenti in corso. La rete ha dichiarato che la sospensione rimarrà in vigore fino a ulteriori comunicazioni.

Stop alle repliche estive di Report dopo gli ultimi sviluppi sul caso che vede coinvolto il conduttore del programma Sigfrido Ranucci. La decisione è stata annunciata oggi dalla Rai in un comunicato. La Rai: “Sospensione cautelativa”. “In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci, la Direzione Approfondimento ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico”, si legge nella nota, in cui viene poi precisato che “resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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