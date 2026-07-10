La Rai ha sospeso le repliche estive di Report. La decisione è stata comunicata senza indicare una data di ripresa. La sospensione riguarda tutte le repliche previste per questa stagione. La rete ha spiegato che la scelta è legata alla necessità di fare chiarezza su alcune questioni interne. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato i motivi dettagliati o le tempistiche per il ritorno del programma.

La Rai ha annunciato che quest’estate non trasmetterà le repliche del programma d’inchiesta Report «in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda» riguardante il suo conduttore Sigfrido Ranucci e l’attentato avvenuto contro di lui il 16 ottobre del 2025, in cui una bomba era esplosa di fronte casa sua distruggendo due auto di sua proprietà. La Rai ha comunque confermato che la prossima stagione di Report andrà in onda a partire da novembre. Per l’attentato è indagato come mandante l’imprenditore Valter Lavitola, che tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio del Duemila ebbe estesi rapporti con politici e fu coinvolto in diverse vicende giudiziarie, tra cui un tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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