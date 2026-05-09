Colpo di scena a Palazzo: Esmeralda sparisce dopo aver rivelato segreti cruciali, mentre Curro e Pia temono che qualcuno abbia cercato di farla tacere per sempre. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il ritorno di Petra spacca Palazzo Luján: Leocadia la protegge, mentre Maria scopre il tradimento di Samuel.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 10 maggio: Esmeralda scompare nel nulla, Curro nel panico

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