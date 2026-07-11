La Pianese è tornata al lavoro | subito i test atletici

Da corrieretoscano.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra di calcio ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio allo stadio di Piancastagnaio, segnando l’inizio ufficiale della stagione 202627. La ripresa ha previsto subito test atletici, con i giocatori impegnati in esercizi di valutazione delle condizioni fisiche. La squadra si era fermata in precedenza per le pause estive e ora si prepara per le prossime competizioni. La sessione di oggi ha coinvolto l’intera rosa, senza eventi particolari segnalati.

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PIANCASTAGNAIO – La Pianese è tornata a scaldare i motori. Questo pomeriggio (11 luglio) allo stadio comunale di Piancastagnaio, la squadra bianconera ha ricominciato a lavorare sul campo dando ufficialmente il via alla stagione 202627. Le zebrette, agli ordini di mister Andrea Zanchetta e del suo staff, hanno svolto alcuni test atletici per valutare la condizione generale e iniziare a mettere benzina nelle gambe. I test proseguiranno anche nella giornata di domani, quando la squadra si ritroverà al mattino e nel tardo pomeriggio. Dalla giornata di luned3ì invece, via alla preparazione vera e propria. Questo l’elenco dei convocati a disposizione di mister Andrea Zanchetta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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