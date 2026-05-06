Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | Macca e Puczka subito pericolosi bianconeri partono forte

Nella sfida valida per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526, Juventus Next Gen e Pianese sono scese in campo senza reti. Fin dall'inizio, Macca e Puczka sono stati tra i più attivi, creando alcune occasioni per i bianconeri. La partita si è svolta senza gol, con entrambe le squadre che hanno mantenuto la porta inviolata durante i primi momenti del match.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Dopo aver superato il primo turno pareggiando 2-2 con la Vis Pesaro, ora la Juventus Next Gen affronta la Pianese tra le mura amiche nel secondo turno playoff di Serie C. Anche questa volta, per i bianconeri di Brambilla sono due i risultati disponibili su tre per passare. LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A GIL PUCHE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. 20? Rischia qui la Juve – Mangiapoco e Gil rischiano di combinarla grossa nell’uscita dal basso, ma il difensore spagnolo subisce fallo prima che gli avversari riescano a intervenire sulla sfera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: Macca e Puczka subito pericolosi, bianconeri partono forte Notizie correlate Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: primo brivido del match targato Puczkadi Marco BaridonJuventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff... Pianese Juventus Next Gen 0-0: primo squillo dei padroni di casa, chiude Puczkadi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita Pianese vs Juventus Next Gen; Juventus Next Gen-Pianese: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming; Playoff Serie C | Juventus Next Gen-Vis Pesaro | La partita; La Juve Next Gen pareggia ma passa, avanti anche Cittadella e Crotone. Fuori Atalanta U23 e Ternana. Juventus Next Gen-Pianese, presenti sugli spalti Chiellini, Comolli e Scaglia: la fotoTra pochi istanti prenderà il via la sfida tra la Juventus Next Gen e la Pianese, valida per il secondo turno dei playoff di Serie C. Ad Alessandria è arrivata gran parte della ... tuttojuve.com Juventus Next Gen-Pianese 0-0, cominciato il match6' – Pressa alta la Juventus di Brambilla, cerca di uscire palla la piede la Pianese di Birindelli. 1' pt – Comincia il match a Vinovo. 19.27 - Ecco le ... tuttojuve.com #Juventus #NextGen #Pianese LIVE Segui qui il match x.com Juventus Next Gen - Pianese 2° turno Playoff 20:00 Per fare ancora la storia, avanti zebrette! #JuventusNextGenPianese #SerieCSkyWifi #USPianese - facebook.com facebook