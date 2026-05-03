La Ternana si è vista costretta a lasciare i playoff dopo il pareggio contro la Pianese. Nel primo tempo, la squadra ha mantenuto un possesso palla superiore, ma non è riuscita a trovare il gol, mentre gli avversari hanno colpito due traverse con Proietto e Fabrizi. Alla fine, la vittoria non è arrivata e la Pianese ha passato il turno.

Piancastagnaio, 3 maggio 2026 – Le fere non trovano la vittoria ed escono subito dai playoff. Nel 1° tempo esercitano un maggiore possesso palla, ma la Pianese colpisce due traverse con Proietto e Fabrizi. A fine frazione i padroni di casa restano in 10 (espulsione di Sussi per gomitata a Vallocchia, decretata dopo check-Var). A inizio ripresa Filippis è decisivo su Ferrante e Pettinari. Coccia porta in vantaggio i bianconeri dopo essersi involato tra Maestrelli e Donati. Le fere reagiscono con Leonardi (pallone di poco a lato) e pareggiano su rigore con Pettinari (intervento di Fabrizi su Orellana). Nel recupero un sinistro di Orellana sfiora il palo e Vitali in uscita su Sodero evita il raddoppio della Pianese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, il pareggio non basta: fere subito fuori dai playoff, a passare è la Pianese

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