La Figc non ha ancora fornito il parere richiesto sull’istanza di fusione tra Orvietana e Ternana Futsal, che dovrebbe dare origine alla Nuova Ternana 1925. La decisione è ancora in sospeso e dipende dal parere del presidente della Federcalcio. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito ai tempi di risposta. La situazione rimane in attesa di chiarimenti ufficiali, senza ulteriori sviluppi al momento.

Non è ancora giunto il parere da parte del presidente della Federcalcio in merito all’istanza di fusione tra Orvietana e Ternana Futsal per dare vita alla Nuova Ternana 1925. Qualora il suddetto pronunciamento non dovesse giungere a breve, Orvietana e Ternana Futsal sarebbero pronte a iscriversi ai campionati di rispettiva competenza nel rispetto delle scadenze, in modo disgiunto e con le proprie denominazioni, per non perdere i propri titoli sportivi. La prima, per quella Serie D che nella stagione appena conclusa ha mantenuto grazie alla salvezza conquistata ai playout, sarebbe obbligata a farlo entro venerdì prossimo, 10 luglio. L’altra, per il campionato di A2 maschile di calcio a 5, avrebbe tempo fino a martedì prossimo, 14 luglio per ottemperare a quanto necessario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova Ternana appesa al ’parere’. La Figc si fa attendere, le ipotesi

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Nuova Ternana, indagati Bandecchi e Biagioli - Daily, 2 luglio

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