Fratelli d’Italia ha scritto a Report, segnalando una presunta amicizia tra un collaboratore del programma e un personaggio noto per le sue attività. La comunicazione segue un invito del programma a segnalare nuove inchieste. La risposta del partito è stata considerata provocatoria, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali. La vicenda riguarda le relazioni tra il collaboratore e la persona segnalata, senza coinvolgimenti diretti di altri soggetti.

Dall'invito a segnalare nuove inchieste alla risposta, decisamente provocatoria di Fratelli d'Italia. Dopo che nei giorni scorsi Report aveva chiesto ai cittadini, attraverso i propri canali social, di inviare spunti e dossier da approfondire, il partito di Giorgia Meloni ha raccolto l'appello inviando una mail alla redazione della trasmissione di Rai 3, trasformando l'iniziativa in un'ironica stoccata sul caso del rapporto tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola. Nel messaggio, Fdi scrive: «vi segnaliamo la curiosa amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola» indagato per essere «il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ranucci, FdI scrive a Report: «Segnaliamo la curiosa amicizia con Lavitola»

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