La nostra isola è il mondo intero dai Gredos a Ventotene

Notizia in breve

Un film del collettivo Todomodo è stato presentato in anteprima alla Mostra di Pesaro. La pellicola, intitolata «La nostra isola è il mondo intero», sarà proiettata il 17 luglio durante la XXVI edizione di «Doppio Sogno», al Don. La produzione si concentra su un racconto che attraversa i Gredos e Ventotene, con immagini e narrazioni che esplorano il rapporto tra questi luoghi e il concetto di isola come universo.