La nostra isola è il mondo intero dai Gredos a Ventotene
Un film del collettivo Todomodo è stato presentato in anteprima alla Mostra di Pesaro. La pellicola, intitolata «La nostra isola è il mondo intero», sarà proiettata il 17 luglio durante la XXVI edizione di «Doppio Sogno», al Don. La produzione si concentra su un racconto che attraversa i Gredos e Ventotene, con immagini e narrazioni che esplorano il rapporto tra questi luoghi e il concetto di isola come universo.
Doc Presentato in anteprima alla Mostra di Pesaro, il film del collettivo Todomodo è in programma il 17 luglio a «Doppio Sogno» XXVI edizione, al Don Orione di Napoli Doc Presentato in anteprima alla Mostra di Pesaro, il film del collettivo Todomodo è in programma il 17 luglio a «Doppio Sogno» XXVI edizione, al Don Orione di Napoli Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La carica emotiva del documentario si mantiene sempre a un livello alto, tanto intenso è lo stesso desiderio di ricerca dei familiari nel ricostruire fatti e documentazioni. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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