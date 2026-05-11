Ventotene l’isola che immaginò l’Europa chiama i giovani a costruirne il futuro

Il 11 maggio 2026, sull'isola di Ventotene, si è tenuta la Festa dell’Europa, durante la quale sono stati organizzati vari eventi dedicati ai giovani. La giornata ha visto la partecipazione di studenti e cittadini, coinvolti in incontri e attività culturali. L’obiettivo principale è stato promuovere la consapevolezza sul ruolo dell’Europa e sui progetti futuri, con un focus particolare sull’impegno delle nuove generazioni.

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Ventotene, 11 maggio 2026 – Si è svolta a Ventotene la celebrazione della Festa dell’Europa, una ricorrenza che ormai da anni vede la Provincia di Latina impegnata accanto al Comune di Ventotene nella valorizzazione del significato storico, culturale e istituzionale del 9 maggio, nel luogo simbolo in cui nacque il Manifesto che contribuì ad ispirare il percorso di integrazione europea. Alla manifestazione hanno preso parte la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, il Sindaco di Ventotene Carmine Caputo, rappresentanti istituzionali, associazioni, docenti e numerosi studenti provenienti da tutta la provincia di Latina, insieme alla Consulta Provinciale degli Studenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Il futuro dell’Europa passa dai giovani”: il messaggio che arriva da Ventotene“Il futuro dell’Europa passa dai giovani”: questo il messaggio che arriva dall’isola di Ventotene dove lo scorso sabato ci sono state le celebrazioni... “A Ventotene i giovani fanno esperienza d'Europa. E imparano che non va data per scontata”Roma, 5 maggio 2026 – Quattro giorni per ricordarsi quanto è prezioso essere cittadini europei. Argomenti più discussi: Alle radici dell’Europa, un viaggio della memoria da Fossoli a Ventotene; Fondazioni per l’Europa, i ragazzi conquistano Ventotene; Da dieci anni a Ventotene i ragazzi chiedono pace. E sperano ancora di raggiungerla; L’Isola di Ons è la Galizia più selvaggia: tra scogliere oceaniche, fari battuti dal vento e spiagge chiarissime. 20settembre - Results on X | Live Posts & Updates x.com