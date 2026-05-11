Il futuro dell’Europa passa dai giovani | il messaggio che arriva da Ventotene

Lo scorso sabato, sull’isola di Ventotene, si sono svolte le celebrazioni per la Festa dell’Europa, un evento che vede da anni la collaborazione tra la Provincia di Latina e il Comune locale. Durante l’evento si è ribadito il ruolo dei giovani nel futuro del continente, con un messaggio forte e diretto. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno preso parte alle iniziative promosse per l’occasione.

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