Il futuro dell’Europa passa dai giovani | il messaggio che arriva da Ventotene
Lo scorso sabato, sull’isola di Ventotene, si sono svolte le celebrazioni per la Festa dell’Europa, un evento che vede da anni la collaborazione tra la Provincia di Latina e il Comune locale. Durante l’evento si è ribadito il ruolo dei giovani nel futuro del continente, con un messaggio forte e diretto. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno preso parte alle iniziative promosse per l’occasione.
“Il futuro dell’Europa passa dai giovani”: questo il messaggio che arriva dall’isola di Ventotene dove lo scorso sabato ci sono state le celebrazioni per la Festa dell’Europa, una ricorrenza che ormai da anni vede la Provincia di Latina impegnata accanto al Comune dell’isola nella valorizzazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Telegolfo-RTG emittente televisiva. . A Ventotene la Festa dell’Europa mette al centro i giovani, il dialogo con le istituzioni e il futuro dell’Unione Europea. #Ventotene #FestadEuropa #Latina facebook
???? Ieri, alla Festa dell’Europa a #Roma, i ragazzi di #PizzAut ci hanno riempito di affetto e di entusiasmo. PizzAut è un bellissimo progetto che, attraverso il lavoro, aiuta tanti ragazzi a costruire la propria autonomia e il proprio futuro. Complimenti a tutti loro x.com
La IA mi aiuta a fare il mio lavoro circa x1,5 volte più velocemente. Paga e orari restano invariati. Verso quale futuro stiamo andando esattamente? reddit