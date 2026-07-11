Durante il vertice Nato di Ankara, è stata annunciata una modifica nella strategia di acquisto di armamenti. La Nato ridurrà l'acquisto di jet Boeing e aumenterà le acquisizioni di aerei Saab. Tuttavia, i missili continueranno a essere di produzione statunitense. La decisione riguarda le forniture militari e le scelte di armamenti per le forze alleate. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sui numeri specifici delle nuove acquisizioni.

Decisioni decisamente innovative quelle prese, in fatto di acquisizioni, al vertice Nato di Ankara: se da un lato gli alleati europei degli Usa dichiarano di volersi dotare di sistemi d’arma e mezzi costruiti in Europa, dall’altra per alcune forniture non possono che scegliere prodotti americani, come la Germania, che ha appena confermato l’acquisto di missili Tomahawk. Ma in quanto ad abbandonare fornitori storici qualcosa si muove: alcune nazioni si sono impegnate a rafforzare i loro sistemi d’allerta precoce abbandonando l’idea di comprare velivoli E-3A ed E-7 Awacs costruiti da Boeing scegliendo invece i Saab Globaleye e gli aerei da trasporto militare Airbus A400M. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Nato cambia strategia: meno Boeing, più Saab, ma i missili restano americani

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