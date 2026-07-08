Più lavoro meno soldi | perché in Italia l’occupazione cresce ma gli stipendi restano fermi

In Italia, l’occupazione è aumentata e la disoccupazione è scesa ai minimi storici, secondo l’Employment Outlook 2026. Tuttavia, gli stipendi non hanno registrato miglioramenti e continuano a perdere potere d’acquisto. Il rapporto evidenzia un aumento del numero di lavoratori, ma senza un corrispondente incremento delle retribuzioni. La situazione indica che, nonostante più persone abbiano un impiego, i salari non sono cresciuti in modo proporzionale.

Roma, 8 luglio 2026 – Ci sono più occupati, la disoccupazione è scesa ai minimi storici, ma gli stipendi continuano a perdere potere d’acquisto. E’ questo lo stato paradossale dell’economia italiana fotografato dall’ Employment Outlook 2026. Secondo l’OCSE, a maggio 2026 il tasso di disoccupazione italiano era al 5%, sostanzialmente in linea con la media OCSE del 4,9%. Il tasso di occupazione ha raggiunto il 62,8% nel primo trimestre dell’anno, il livello più alto mai registrato. Ma resta 9,3 punti sotto la media OCSE, pari al 72,1%, con un divario particolarmente marcato tra donne e giovani. La contraddizione è tutta qui: il Paese lavora di più rispetto al passato, ma continua a lavorare meno e peggio rispetto alle economie più avanzate. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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GIORGIA MELONI RIVENDICA I RISULTATI DEL GOVERNO SULL'OCCUPAZIONE: MENO PRECARI E PIÙ SOLDI NETTI

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