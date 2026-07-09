missili americani made in germany ecco il nuovo piano della nato

Notizia in breve

La Nato sta pianificando di estendere la produzione dei missili americani, finora esclusiva degli Stati Uniti. Recentemente, è stato annunciato che la licenza per produrre i sistemi Patriot potrebbe essere concessa a un altro Paese. Questa decisione segue l’annuncio del presidente statunitense di autorizzare la produzione dei sistemi Patriot a Kyiv. La mossa sembra indicare un cambiamento nella strategia di produzione e distribuzione dei sistemi missilistici statunitensi.