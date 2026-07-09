Missili americani made in Germany Ecco il nuovo piano della Nato
La Nato sta pianificando di estendere la produzione dei missili americani, finora esclusiva degli Stati Uniti. Recentemente, è stato annunciato che la licenza per produrre i sistemi Patriot potrebbe essere concessa a un altro Paese. Questa decisione segue l’annuncio del presidente statunitense di autorizzare la produzione dei sistemi Patriot a Kyiv. La mossa sembra indicare un cambiamento nella strategia di produzione e distribuzione dei sistemi missilistici statunitensi.
La produzione dei principali sistemi missilistici statunitensi potrebbe presto non essere più un’esclusiva degli stabilimenti americani. Oltre all’annuncio del presidente statunitense Donald Trump ad Ankara sulla concessione a Kyiv della licenza per produrre i sistemi Patriot, c’è infatti un altro segnale relativo a questa tendenza. Lockheed Martin e Rheinmetall hanno infatti firmato un memorandum d’intesa per avviare la produzione del missile balistico tattico Army Tactical Missile System (Atacms) nello stabilimento di Unterlüß, in Germania. L’accordo, a sua volta annunciato ad Ankara in occasione del Forum dell’industria della difesa a... 🔗 Leggi su Formiche.net
Dal 1° Maggio Germania a secco - Salvo Ardizzone, Stefano Orsi
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Argomenti più discussi: Il no alle armi Usa per Kiev tra le ragioni dell’attacco di Putin, ora Meloni teme l’agguato; Ucraina, nove Paesi europei chiedono deroghe per comprare missili Usa; Nuova ondata di bombardamenti Usa in Iran, Teheran colpisce basi in Kuwait e Bahrein; Dal 2023 la Difesa ha ordinato armi USA per 4 miliardi.
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