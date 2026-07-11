La musica è finita | Capri saluta Peppino il figlio che l’ha fatta sognare con gli amori annegati nello champagne

A Capri si è svolto un funerale in forma privata per un uomo noto come il figlio che ha rappresentato un simbolo della vita dell’isola. La cerimonia si è tenuta in diversi luoghi pubblici come la Piazzetta, i Giardini di Augusto e il Belvedere di Tragara, senza la presenza di media o pubblico. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno mantenuto il massimo riserbo sulla famiglia e sui dettagli dell’evento.

Capri, 11 luglio 2026 – Silenzio in Piazzetta, ai Giardini di Augusto, al Belvedere di Tragara. Nel cuore della sua stagione migliore, Capri saluta il figlio prediletto. Quello che per ottant’anni l’ha intenerita con le sue complicazioni sentimentali, l’ha tirata sulla pista da ballo coi suoi twist, l’ha fatta sognare coi suoi amori (proibiti) annegati in una coppa di champagne. Lì dove secondo Virgilio le sirene ammaliavano i marinai, Giuseppe “Peppino” Faiella ha sedotto tre generazioni di viveur mettendo l’Isola Azzurra al centro di un repertorio storico straordinario, amato in Italia come all’estero. Sette anni fa, la perdita – proprio in questi giorni – della moglie Giuliana, l’aveva lasciato solo con la malattia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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The Best of Peppino di Capri | I Grandi Classici Vol. 2

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