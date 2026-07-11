La fotografia ferma l’attimo, mentre la letteratura prova a restituirgli una durata e una voce. Da questa affascinante differenza nasce Isole, il progetto speciale ideato dal fotografo Giovanni Marrozzini per l’edizione 2026 di Naturalmente Pianoforte. Non aspettatevi una classica mostra accompagnata da didascalie, né una raccolta di racconti illustrati: si tratta invece di un vero e proprio esperimento di fiducia tra due linguaggi artistici che scelgono di restare totalmente autonomi e indipendenti. Marrozzini ha costruito dieci sequenze fotografiche e le ha affidate ad altrettanti importanti scrittori, tra cui spiccano nomi come Alberto Rollo, Laura Pugno, Angelo Ferracuti e Lorenzo Pavolini, consegnando a ciascuno di loro solo una minima suggestione di rotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mostra "Isole" tra scatti e racconto

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