A Castelnovo Monti è stata inaugurata una mostra dedicata all’acqua, intitolata ‘H2O – La Natura dell’Acqua’. La mostra fa parte di un progetto itinerante e presenta le immagini premiate e selezionate in un concorso regionale, mettendo in mostra scatti che catturano diversi aspetti e momenti della natura acquatica. L’esposizione si sviluppa attraverso fotografie che ritraggono acque in movimento, rinascite e giochi di luce.

Approda a Castelnovo Monti la mostra ‘ H2O – La Natura dell’Acqua ’, tappa di un progetto espositivo itinerante che raccoglie le immagini vincitrici e significative dell’omonimo regionale. L’inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi al Foyer del Teatro Bismantova e la mostra resterà visitabile fino al prossimo 22 maggio. L’esposizione propone una selezione di scatti di forte impatto visivo e narrativo, capaci di restituire la complessità e la bellezza dell’acqua nei suoi molteplici aspetti: elemento naturale essenziale, protagonista dei paesaggi e risorsa da tutelare. Un racconto per immagini che attraversa territori e culture diverse, offrendo al pubblico uno sguardo internazionale su uno dei temi più urgenti del nostro tempo, quello dell’acqua.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acqua tra scatti e rinascite. La sua ‘Natura’ in una mostra

A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook

Notizie correlate

A Sornico inaugura la mostra di Locatelli sull'acqua: scatti aerei tra fiumi, ghiacciai e canaliÈ stata inaugurata sabato con successo la mostra fotografica del noto fotografo mandellese Alberto Locatelli dal tema "L'acqua, un bene prezioso,...

"Tra terra e acqua": Zagonara e la Bassa Romagna medievale protagoniste di una nuova mostra archeologicaSabato 28 febbraio, alle pescherie della Rocca di Lugo, inaugura la mostra “Tra terra e acqua.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Acqua tra scatti e rinascite. La sua ‘Natura’ in una mostra; A Sornico inaugura la mostra di Locatelli sull'acqua: scatti aerei tra fiumi, ghiacciai e canali; Fiorire in acqua: la femminilità senza gravità negli scatti di Chinello; Lierna: l’acqua scorre nel piccolo borgo di Sornico.

Acqua tra scatti e rinascite. La sua ‘Natura’ in una mostraApproda a Castelnovo Monti la mostra ‘H2O – La Natura dell’Acqua’, tappa di un progetto espositivo itinerante che raccoglie ... ilrestodelcarlino.it

Inaugurata a Reggio Emilia la mostra fotografica Acqua e territoriInaugurata la mostra fotografica Acqua e territori, un viaggio visivo dentro l’identità reggiana che sabato mattina ha richiamato numerosi visitatori ... redacon.it

Torbiere, dopo decenni è tornata a fiorire la violetta d’acqua x.com

"La Gioconda sta annegando. Non per colpa dell'acqua, ma per colpa di ciò che chiamiamo 'arte'. Venezia galleggia da secoli. L'arte no. Tra padiglioni, sponsor e inaugurazioni, qualcosa si è perso: il rischio, la strada, la verità". Lo scrive su Instagram lo stre - facebook.com facebook