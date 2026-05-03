A Sornico inaugura la mostra di Locatelli sull' acqua | scatti aerei tra fiumi ghiacciai e canali
È stata inaugurata sabato con successo la mostra fotografica del noto fotografo mandellese Alberto Locatelli dal tema "L'acqua, un bene prezioso, patrimonio dell'umanità". Nell'antica cantina in pietra con volta in tufo dell'Attilio, nella casa vacanza La Corte della Carla, nell'antico borgo di.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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