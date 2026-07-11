Un esponente politico ha dichiarato di piangere e ricordare con affetto il cantante scomparso, definendolo un amico e un maestro della musica italiana. Ha sottolineato che il suo stile inconfondibile e le melodie con cui si è ballato rimarranno nella storia della musica nazionale. La morte del cantante ha suscitato commozione e ricordi tra chi lo ha conosciuto e apprezzato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Piango e ricordo con affetto Peppino di Capri. Un amico, un maestro della musica italiana. “Il suo stile inconfondibile, le sue melodie con cui abbiamo ballato restano nella storia della musica italiana. Spesso per puro spirito di amicizia e venuto a Benevento, partecipando gratis a manifestazioni di beneficenza. Ciao Peppino, con affetto. La tua musica ci accompagnerà per sempre. Condoglianze sentite ai familiari”, così il sindaco di Benevento Clemente Mastella ricorda con commossa partecipazione la dipartita di un grande interprete della canzone quale è stato Peppino Di Capri. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La morte di Peppino di Capri, Mastella: “Piango un amico”

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