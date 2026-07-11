La morte di Peppino Di Capri ha causato numerosi messaggi di cordoglio. La notizia è stata diffusa in modo rapido, suscitando reazioni da parte di artisti e fan. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, e il suo contributo musicale è stato riconosciuto a livello nazionale e internazionale. La notizia ha avuto risonanza anche sui social media, dove sono stati condivisi ricordi e saluti. La scomparsa è stata confermata attraverso fonti ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti La morte di Peppino Di Capri ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica ed in modo particolare nella sua Napoli. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, con il ricordo unanime di un artista capace di attraversare generazioni con il suo stile, la sua eleganza e le sue indimenticabili melodie. Manfredi, ‘Napoli piange la scomparsa del grande Peppino di Capri’. “Napoli piange la scomparsa di Peppino Di Capri, grande musicista e interprete. Indimenticabili alcune sue canzoni e le sue melodie. Lo abbiamo spesso coinvolto nelle nostre rassegne, troveremo il giusto modo per ricordarne la memoria artistica”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La morte di Peppino di Capri: i messaggi di cordoglio

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