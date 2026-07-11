Julian Marley ha annunciato il suo tour europeo con due date in Italia, il 19 a San Marco in Lamis e il 22 a Milano. La sua missione è far conoscere e amare il lavoro di suo padre, Bob Marley. Il cantante ha parlato di una forte attenzione all’ambiente, definendola la battaglia più importante al momento. Il tour si svolge senza riferimenti politici, concentrandosi sulla musica e sulla causa ambientale.

Il tour europeo farà tappa il 19 a San Marco in Lamis (FestambienteSud) e il 22 a Milano (Magnolia). Poca politica ma grande attenzione all’ambiente: “Oggi è la battaglia più importante”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La missione di Julian Marley: “Far amare mio padre Bob”

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