Questa settimana le certificazioni Fimi e NIQ assegnano tre dischi di platino a Bob Marley e riconoscimenti d’oro a Madonna e Olly. Anche Maroon 5 e Lazza ottengono premi per i loro ultimi lavori. I dati riguardano le vendite e gli ascolti di singoli e album in Italia. I riconoscimenti si basano sui numeri di vendita e streaming registrati nel periodo di riferimento.

Questa settimana le Certificazioni elaborate Fimi e NIQ si focalizzano su leggende della musica con i dischi di platino per Bob Marley, ai quali si sommano i riconoscimenti per artisti del panorama attuale, come Madonna, Maroon 5, Lazza e Olly. Tre dischi di platino per Legend di Bob Marley: la raccolta postuma, pubblicata nel 1984, tre anni dopo la scomparsa dell’artista, contiene le sue hit più famose da No Woman No Cry a Buffalo Soldiers, Is This Love e Jamming che chiude la tracklist. Con oltre trenta milioni di copie è l’album reggae più venduto di tutti i tempi e negli Stati Uniti è stato certificato disco di diamante (risultato raggiunto anche in Francia). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: tre dischi di platino per Bob Marley e Lazza, oro per Madonna e Olly

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