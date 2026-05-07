Stasera al Cinema Capitol inizia la nuova edizione di Monza Visionaria, la rassegna organizzata da Musicamorfosi che da 14 anni propone spettacoli legati a musica, spiritualità e sperimentazione. In questa edizione il tema centrale sarà Bob Marley, e l’evento si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla cultura e alle arti sonore. La rassegna prosegue con una serie di eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni.

Si apre questa sera, al Cinema Capitol, la nuova edizione di Monza Visionaria, la rassegna firmata Musicamorfosi che da 14 anni intreccia linguaggi, spiritualità e ricerca sonora. E lo fa evocando uno degli spiriti guida scelti quest’anno: Bob Marley, a 45 anni dalla morte, figura che continua a parlare a generazioni diverse con la forza di un messaggio che unisce fede, ribellione e ricerca di armonia. Il debutto è affidato all’evento “Io sono dalla parte di Dio“, dedicato alla dimensione mistica del grande artista giamaicano. Alle 19.30 il pubblico assisterà a un reading musicale con Bunna (Africa Unite), la chitarra di Fabio Merigo (Bluebeaters) e la voce narrante di Federico Traversa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna Monza Visionaria. Nel segno di Bob Marley

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