la mappa dei cantieri estivi lavori da milano a genova interruzioni tra venezia e roma

Lavori estivi nelle ferrovie italiane: interventi da Milano a Genova e interruzioni tra Venezia e Roma. RFI prosegue i lavori di rinnovo nel nodo di Firenze, con la sostituzione di un cavalcaferrovia stradale importante per la mobilità urbana, collegando il centro con Campo di Marte. Le modifiche temporanee alle linee ferroviarie sono previste per tutta la stagione estiva.

RFI prosegue il programma di rinnovamento infrastrutturale nel nodo di Firenze con gli interventi di sostituzione del cavalcaferrovia stradale ’ Ponte al Pino ’, un’opera strategica per la mobilità urbana del capoluogo toscano che unisce il centro cittadino all’area di Campo di Marte. Per consentire il varo della nuova struttura è programmata una decisiva finestra di sospensione dei treni a fine mese, pianificata in coordinamento con le amministrazioni locali per gestire al meglio l’impatto sul traffico ferroviario urbano e nazionale. Il blocco scatterà dalle 23:00 di domenica 26 luglio alle 11:00 di giovedì 30 luglio, periodo in cui sarà... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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