Cantieri per il tram e le strade chiuse ecco la mappa dei lavori da lunedì 25 maggio 2026

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da lunedì 25 maggio 2026, sono iniziati o proseguiti i lavori nei cantieri per il tram e le strade della città. Le strade coinvolte sono state chiuse al traffico, e sono stati predisposti percorsi alternativi. La mappa dei lavori indica le zone interessate e le modalità di gestione del traffico durante le operazioni di cantiere. Nessuna informazione su tempi di fine o ulteriori interventi è stata comunicata.

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Bologna, 25 maggio 2026 – Con l’inizio della nuova settimana partono o continuano i lavori dedicati alle strade o al tram in città. Chiusure di strade e svincoli della tangenziale, modifiche alla viabilità, divieti di transito e restringimenti di carreggiate: ecco i principali cantieri in programma da  lunedì 25 maggio.  Quali sono i cantieri in attivazione da lunedì 25 maggio . Via Nosadella è chiusa tra via del Fossato e via Saragozza presso i civici 29-31-33 per carico e scarico materiali edili dal 25 al 29 maggio tra le 10 e le 12. - La pista ciclabile lungo il Canale di Reno da via della Certosa (portico) fino all'intersezione con via... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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